البعثة الأممية ترحب بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021

مواطن يدلي بصوته في انتحابات المجلس البلدي لحي الأندلس. الخميس 7 يناير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأول أربعة انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021، التي تجري اليوم الخميس، في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخيار وزليتن غرب ليبيا، بحسب بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وأشادت رئيسة البعثة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز بـ«إرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية»، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وشجعت وليامز: «جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع»، مشددة على ضرورة «اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة».

- توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في سواني بن آدم وحي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن

وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم وحي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية.