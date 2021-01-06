تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 09:34 مساء
مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أحصت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الأربعاء، حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى أربع حالات شفاء من الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «100» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

والثلاثاء، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل عشر إصابات جديدة بالفيروس، إضافة إلى أربع حالات شفاء. يشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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