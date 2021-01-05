10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 06:00 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الثلاثاء، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى أربع حالات شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «99» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

وأمس الإثنين، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد». يشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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