غلق سجل الناخبين في تاجوراء وصبراتة الجمعة

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

حددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم الجمعة، الموافق 8 يناير الجاري، موعدًا لغلق سجل الناخبين في بلديتي تاجوراء وصبراتة.



وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن سجل الناخبين سيغلق يوم الجمعة 8 يناير الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً، ودعت المواطنين إلى التسجيل الإلكتروني عبر إرسال رسالة إلى الرقم «11711» تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

- «صمت انتخابي» في سواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار وحي الأندلس



كما دعت المواطنين إلى الاطلاع على مراكز الاقتراع عبر الموقع الإلكتروني التالي «https://tinyurl.com/y49vrbtq»



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الأربعاء، يوم الصمت الانتخابي في بلديات سواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار وحي الأندلس، على أن تجرى غدًا انتخابات المجالس البلدية بها.