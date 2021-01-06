«المركزي» بالبيضاء يقرر رفع الإيقاف عن العمليات المصرفية للمصرف الزراعي

مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المصرف المركزي في البيضاء، رفع الإيقاف عن عمليات مصرفية خاصة بالمصرف الزراعي، الذي قرره بدءا من الخميس 1 أكتوبر الماضي، حتى سداد المديونية التي تجاوزت الحد الأقصى للدين.

وقال البنك إنه بالإشارة لرسالة نائب مدير فرع مصرف ليبيا المركزي -بنغازي، في 6 ديسمبر الماضي، وتفيد بإيداع وزارة المالية بالحكومة الموقتة مبلغ 100 مليون دينار، فقد تم سداد المديونية التي تجاوزت الحد الأقصى.

ولفت البنك في بيان، اليوم، إلى أنه منح الموافقة المشروطة على فتح المقاصة للمصرف الزراعي، مطالبا كل المصارف العاملة بضرورة الالتزام بضوابط غرفة عمل المقاصة المعممة.