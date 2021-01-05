«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.