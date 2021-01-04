«داخلية الوفاق» تتابع عمل لجنة التنسيق بين «الأهلية للأسمنت» ومديريات الأمن بمناطق جنوب طرابلس

اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع مدير أمن النواحي الأربع. (وزارة الداخلية)

ناقش مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ومدير أمن النواحي الأربعة سير عمل لجنة التنسيق بين الشركة الأهلية للأسمنت ومديريات الأمن في مناطق جنوب طرابلس، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ولجنة التنسيق بين الشركة الأهلية للأسمنت ومديريات الأمن بمناطق جنوب طرابلس تشكلت تنفيذا لقرار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، رقم (2102) بهدف تسهيل حصول المواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء حرب طرابلس على الأسمنت.

وضم الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين بديوان مديرية أمن النواحي الأربعة، مدير الأمن عميد نورالدين الشتوي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي رئيس اللجنة عميد محمد فتح الله، ومدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية مقدم أكرم الراجحي.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع ناقش جملة من النقاط المهمة المتعلقة بمتابعة سير عمل اللجنة والمراحل الزمنية التي قطعتها من أجل إنجازها مهامها الموكلة إليها في توزيع مادة الأسمنت على المواطنين المتضررة منازلهم وتسهيل حجوزاتهم بالخصوص حتى استلامهم كميات الأسمنت التي يحتاجونها.

وأضافت أنه عقب الاجتماع انتقل الحضور إلى مجمع الأسمنت بسوق الخميس امسيحل حيث عقدوا اجتماعا بمدير الإدارة التجارية بالمجمع، وخلص إلى «الاتفاق على تذليل كافة العثرات أمام المواطنين المعنيين بقرار اللجنة على أن يتم العمل وفقا للقوائم التي تعدها مديرية أمن النواحي الأربعة وبالاستناد إلى محاضر مراكز الشرطة التي وثقت للأضرار التي وقعت على تلك المنازل والممتلكات».