«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة تضرب الساحل الشرقي وارتفاع الموج يصل مترين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 01:03 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح جنوبية شرقية نشطة تضرب الساحل الشرقي مساء اليوم والغد، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن ارتفاع الموج يصل إلى مترين على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة الليلة ويوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- ريح متغير الاتجاه إلى شمالي غربي   سرعته بين (05 و20) عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 – 1.50) متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- درجة حرارة سطح البحر (18 - 19) مْ.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل سرت.

 الساحل من الخليج إلى  طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم وغدا، على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية   على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين (10 - 25) عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 – 1.50) متر، يصل إلى مترين على ساحل بنغازي.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر (18 - 19) مْ.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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