اكتشاف حالتي «كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 10:52 مساء
مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، اليوم السبت، حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع حصيلة الحالات المتواجدة به إلى ثلاث حالات.

وفي نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أكد مركز الشفاء للعزل الصحي درنة عدم تسجيل أية حالات شفاء أو فيات جراء الإصابة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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وحتى الخميس، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 100 ألف و744 حالة، منها 26 ألفًا وأربع إصابات نشطة، و73 ألفًا و252 متعافى، في حين توفي 1487 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
 

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