«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1145 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 12:26 مساء
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1145 مصابا، في حين توفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 2624 عينة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 752 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 192 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 25 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 134 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 258 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 20 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني طبرق ثلاث عينات، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 26 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 41 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة خمس عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 100 ألف و744 حالة، منها 26 ألفا وأربع إصابات نشطة، و73 ألفا و252 متعافى، في حين توفي 1487 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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