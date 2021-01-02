بالصور: التلاميذ يلتزمون بالكمامات والتباعد في أول أيام العام الدراسي الجديد

تلاميذ في أول أيام العام الدراسي بمدينة غريان. (تعليم الوفاق)

بدأت المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق استقبال التلاميذ الجدد في أول أيام العام الدراسي الجديد؛ بينما التزم الجميع بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».



وتابعت الوزارة عودة الدراسة في الصفوف الدراسية من الصف الأول من التعليم الأساسي إلى الصف السادس داخل عدد من المناطق، منها غريان وقصر الأخيار وجنزور وحي الأندلس.



وأكدت الوزارة في وقت سابق أن جميع المدارس ملتزمة بتوزيع التلاميذ والطلاب بنظام ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وقالت إن العودة الدراسية التمهيدية للصفوف من الثاني إلى السادس تخصص لغرض مراجعة الدروس والمقررات السابقة، مؤكدة أن الدراسة للصف الأول من التعليم الأساسي تبدأ في الثاني من يناير.

تلميذ يضع مطهرا في أول أيام العام الدراسي بمدينة غريان. (تعليم الوفاق)

تلاميذ في أول أيام العام الدراسي بمدينة غريان. (تعليم الوفاق)

تلاميذ في أول أيام العام الدراسي بمدينة غريان. (تعليم الوفاق)

تلميذة تقرأ درسها في أول أيام العام الدراسي بمدينة غريان. (تعليم الوفاق)