المشري يستعرض مع السفير الإيطالي عراقيل العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 05:01 مساء
لقاء المشري والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الخميس 31 ديسمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال لقائه اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، «بعض العراقيل أمام» العملية الانتخابية المزمع إجراؤها نهاية العام المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشري والسفير الإيطالي تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود إيطاليا للمساعدة في حلحلة الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على المشهد السياسي الليبي.

وأضاف أن المشري «أعرب خلال اللقاء عن أهمية وجود أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بطريقة تضمن عدم فشلها أو الطعن فيها، مستعرضا بعض العراقيل أمام هذه العملية»، وأكد «في الوقت ذاته على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور والذي لا يواجه معوقات فنية كتلك المتعلقة بالانتخابات».

من جهته أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي «دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا، وكل الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق للانتخابات ولمرحلة استقرار دائم» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

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