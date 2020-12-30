تحقيق فرنسي ألماني يفكك شبكة تهريب سيارات رباعية الدفع إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 11:49 مساء
سيارات دفع رباعي ضبطتها السلطات المصرية قبل تهريبها على الحدود المصرية الليبية في العام 2017. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام فرنسية الأربعاء تفكيك شبكة عصابة مختصة في سرقة السيارات رباعي الدفع ومن ثمة تهريبها من ألمانيا إلى ميناء الخمس. وجرى القبض على العصابة التي تمتهن سرقة سيارات «4×4» أو رباعية الدفع من عدة بلدات فرنسية تورط فيها خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 عامًا.

وأوضحت تقارير فرنسية أنه بعد تتبع مسار المركبات المسروقة قاد التحقيق إلى العثور عليها بالقرب من ميناء هامبورغ في ألمانيا. حيث استخدمت العديد من شبكات اللصوص منذ عدة سنوات السيارات الفاخرة ميناء في بلجيكا قبل نقلها إلى بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، في حين فضل أعضاء هذه العصابة هذا الميناء الألماني من أجل نقل السيارات إلى وجهة مختلفة تمامًا وهي ليبيا.

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وبشكل أدق أضافت معلومات نقلها موقع «اكتي 17» الفرنسي أن نقلها كان يتم إلى ميناء مدينة الخمس الواقعة في الشمال الغربي من العاصمة طرابلس. واستعاد المحققون أربع سيارات في ميناء هامبورغ الألماني، ووصلت واحدة بالفعل إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.واستطرد المصدر نفسه أن التعاون بين قوات الشرطة الفرنسية والألمانية مكن من تفكيك هذه العصابة في انتظار محاكمة المتهمين الذين لم يكشف عن جنسيتهم يوم 21 يناير المقبل.

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