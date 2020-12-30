إصابة جديدة و11 حالة شفاء من «كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 08:26 مساء
مدينة غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 11 حالة شفاء.

وأشار الفريق في بيان رقم «59»، المنشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس داخل مركز عزل غدامس، دون أن يحدد عدد العينات التي أجريت عليها تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا».

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في غدامس حتى الثلاثاء إلى 189 حالة، بينها 15 حالة نشطة، و168 حالة شفاء، فيما توفي ستة أشخاص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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