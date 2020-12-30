إعلان موعد الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 07:09 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأربعاء، فتح باب الترشح أمام الراغبين لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10-1-2021 إلى يوم الخميس الموافق 21-1-2021.

وأكدت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن مدة التقدم للترشح غير قابلة للتمديد، داعية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة إلى استيفاء ملفات الترشح الخاصة بهم، وتسليمها بمقر اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس خلال المدة المحددة سلفًا.

- تحديد آخر موعد لتسجيل الناخبين في 4 بلديات

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حددت الساعة الثانية عشرة من ليل يوم الجمعة المقبل كآخر موعد لتسجيل الناخبين في بلديات حي الأندلس، السواني بن آدم، زليتن وقصر الأخيار.

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