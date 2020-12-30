بوقادوم يؤكد لسيالة: التزام الجزائر «اللامشروط» بحل سياسي للأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 05:10 مساء
سيالة (وسط) خلال استقباله بوقادوم (يسار) في ليبيا، 18 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، «التزام الجزائر وتضامنها اللامشروط من أجل بلوغ حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بوقادوم مساء الثلاثاء، من وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بحث تطورات الوضع في ليبيا، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية الجزائرية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- الجزائر تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في فرض تنفيذ مخرجات برلين

وأشار البيان إلى أن الطرفين تطرق إلى «آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».

وسبق أن دعا بوقادوم خلال مشاركته في اجتماع وزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة في أكتوبر، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين، ولا سيما حظر الأسلحة إلى ليبيا وهي الخطوة التي «توفر ظروف إطلاق تسوية سياسية حقيقية تجمع كل الأطراف».

واعتبر بوقادوم أن ذلك من شأنه «توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية وبناءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار».

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