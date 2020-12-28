أحوال الطقس اليوم: استمرار انخفاض درجات الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 10:05 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة في مناطق غرب البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الطقس سيكون دافئًا نسبيًّا على المناطق الشرقية.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس مشمس وصافٍ في غالبية الأوقات، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
الطقس مغيم قليلًا إلى مشمس، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية.

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