«صحة الموقتة» تنظم زيارات إلى المدارس للوقوف على إجراءات الوقاية من «كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير الصحة في الحكومة الموقتة سعد عقوب، مديري الرصد والتقصي بالبلديات بتنفيذ زيارات ميدانية لجميع المدارس؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وجاء القرار بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، اليوم الإثنين، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد عقوب على ضرورة الاطمئنان إلى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، على أن تعد الفرق الزائرة للمدارس استمارة تسجل فيها ملاحظاتها، التي سيتم إدخال بياناتها ببرنامج الرصد والتقصي لتحليلها وتحديد مدى ملاءمة المدارس لاستقبال الطلبة، من خلال تعبئة الاستمارات بالمقارنة مع الكثافة الطلابية في كل مدرسة.