«صحة الموقتة» تنظم زيارات إلى المدارس للوقوف على إجراءات الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 09:24 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير الصحة في الحكومة الموقتة سعد عقوب، مديري الرصد والتقصي بالبلديات بتنفيذ زيارات ميدانية لجميع المدارس؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وجاء القرار بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، اليوم الإثنين، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: عقوب يتابع سير العمل بالمشاريع الصحية في بنغازي

وشدد عقوب على ضرورة الاطمئنان إلى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، على أن تعد الفرق الزائرة للمدارس استمارة تسجل فيها ملاحظاتها، التي سيتم إدخال بياناتها ببرنامج الرصد والتقصي لتحليلها وتحديد مدى ملاءمة المدارس لاستقبال الطلبة، من خلال تعبئة الاستمارات بالمقارنة مع الكثافة الطلابية في كل مدرسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»