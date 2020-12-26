عقوب يتابع سير العمل بالمشاريع الصحية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 11:45 مساء
من اجتماع عقوب مع مسؤولي الصحة في بنغازي، 26 ديسمبر 2020. (صحة الموقتة»

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، السبت، مع نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالحميد التختاش، سير العمل بالمشروعات الصحية وتقديرات نسب الإنجاز وتحديد مواعيد الافتتاح في منتصف شهر يناير من العام المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى سير العمل بالمرافق الصحية وحالة الجهوزية الكاملة للمرافق الصحية، وتوافر المخزون الاستراتيجي والإمدادات الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة آخر مستجدات وتطورات عمل جهاز الإمداد الطبي، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع مدير عام مستشفى «طب وجراحة العيون بنغازي» الدكتور سليمان نشاد، ومدير عام مستشفى «بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب» الدكتورة سعاد المتريح، ومدير عام مركز الكلى بنغازي الدكتور حسن الفسي، ومدير العيادة المجمعة «الصابري» الدكتور عزالدين الحبوني، ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني.

وقال عقوب إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توصيات رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، لتوفير الدعم اللوجستي، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بالبلاد، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

من اجتماع عقوب مع مسؤولي الصحة في بنغازي، 26 ديسمبر 2020. (صحة الموقتة»
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