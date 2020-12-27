مركز طبرق الطبي يحتفل بتخريج 32 عنصرا من شعبة التمريض العامة

الاحتفال بتخريج 32 عنصرًا طبيًّا مساعد بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

احتفل مركز طبرق الطبي، مساء أمس السبت، بتخريج 32 عنصرًا طبيًّا مساعدًا من شعبة التمريض العامة التابعة لإدارة المركز وبإشراف معهد تنمية القوى الطبية ببلدية طبرق.

وقال المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي إن الخريجين درسوا بشعبة التمريض العام ثلاث سنوات تلقوا خلالها التدريبات النظرية والعملية بمعهد تنمية القوى الطبية ومركز طبرق الطبي، منوهًا إلى أنه سيتم تمكينهم للعمل بالمركز.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بذلت جهدًا كبيرًا في تدريب هؤلاء الخريجين والإشراف عليهم، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على شهادة الدبلوم المتوسط في علوم التمريض.

وأشاد المدير الإداري بمركز طبرق الطبي، علي فضل الله بدور الأساتذة الذين قدموا كل ما بوسعهم لتعليم الخريجين من علوم التمريض حتى وصلوا لهذه المرحلة.

الاحتفال بتخريج 32 عنصر طبي مساعد بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)