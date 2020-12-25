ضبط أحد المتورطين في قتل طالب داخل مبيت جامعة طرابلس

أحد المتورطين في جريمة قتل شاب بمبيت جامعة طرابلس، 25 ديسمبر 2020، (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أحد المتورطين في قتل طالب مقيم داخل مبيت جامعة طرابلس.

وتعود بداية الواقعة إلى يوم 6 ديسمبر الجاري، حين تلقت المديرية إشارة من مركز شرطة الجامعة بواقعة قتل الشاب، وخطف آخر واقتياده تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وقال أحد الشهود للمركز إن أحد أعضاء التشكيل المسلح لديه خصومة مع شقيق المجني عليه، ولم يتمكن من الوصول إليه، فانتقم مع رفاقه من الطالب، وخطفوا صديقه، حيث صوروه عاريا، لكي لا يبلغ عنهم.

وأصدرت النيابة العامة أوامرها بالقبض على الجناة، وكلف مكتب البحث الجنائي بتتبعهم، حيث استدلت فرقة التحري العام بالمكتب على مكانهم، وضبطت أحدهم، وهو يقود سيارة بدون وثائق رسمية، وبمواجهته بما نسب إليه، اعترف بالواقعة، وجرى مصادرة سلاح الجريمة الذي وجد معه في السيارة.