تدريب فنيين بمختبرات 5 بلديات على التأكيد المعملي لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 11:45 صباحا
دورة تدريبية لفنيي مختبرات حول التعامل مع فيروس كورونا، 24 ديسمبر 2020، (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اختام دورة تدريبية حول التاكيد المعملي لفيروس كورونا المستجد، لفنيي مختبرات من بلديات غريان ونالوت ويفرن وكاباو وغدامس.

وتناولت الدورة أيضا سبل تحقيق الأمن والأمان الحيوي داخل المعامل، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى تنظيم المركز الدورة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا لرفع من مستوى جهوزية الفنيين داخل المختبرات وتحديث المعلومات الفنية في هذا المجال.

وأعطيت المحاضرات التدريبية النظرية، إضافة إلى الجانب العملي داخل مختبر صحة المجتمع بالمركز، حيث استمع المتدربون لشروح من المهندسين والقائمين على هذه ورشة من بداية استلام العينات ومراحل الكشف والترقيم، إلى حين ظهور النتائج النهائية للعينات، وفي النهاية وزعت شهادات الحضور على المشاركين.

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