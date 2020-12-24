السراج: إعادة استخدام إيرادات النفط مرهون بتشكيل الحكومة الموحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 10:12 مساء
السراج متحدثا إلى الليبيين مساء الخميس 24 ديسمبر 2020. (حكومة الوفاق)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج أن «إعادة استخدام إيرادات النفط مرهون بتشكيل» الحكومة الموحدة، داعيا «المجلس الرئاسي وكافة أعضاء المجلس إلى الالتئام والعمل معا من أجل استقرار ليبيا».

ورحب السراج في كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، بما توصلت إليه مسارات الحوار المختلفة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال السراج «إن الوطن يسع المواطنين جميعا على اختلاف توجهاتهم ومكوناتهم، وفي تعدد وتنوع الثقافات إثراء لهذا الوطن، ويظل الاستثناء الوحيد لمن اختار الإرهاب والعنف والتطرف نهجا ومسلكا لتحقيق أهدافه»، مؤكدا أنه «من حق الليبيين أن يعيشوا حياة حرة رغدة كريمة».

ورأى السراج أن «هذا يتحقق ببناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة المواطنة التي تكفل الحريات العامة والعدالة والتكافؤ، وتعزز حقوق الإنسان وتصون كرامته، في ظل سيادة القانون»، معيدا التأكيد أن «ذكرى الاستقلال المجيد إضافة ساطعة في تاريخنا».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي في ختام كلمته على «أن هذا التاريخ المشرف يبرهن على أصالة شعبنا وقدرته على العطاء وصلابته في مواجهة المحن، ذلك ما يجعل الأمل يتوهج في نفوسنا رغم كافة التحديات، فلا بد لليل أن ينجلي، وإننا يا ليبيا لن نخذلك».

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