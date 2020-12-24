ضبط شخصين ارتكبا 54 جريمة سرقة في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 08:34 صباحا
المتهمان بارتكاب جرائم سرقة في بلدية الخمس، (أرشيفية:مديرية أمن مسلاتة)

نجحت قوات الأمن في ضبط شخصين ارتكبا 54 جريمة سرقة وسطو مسلح، معظمها في مناطق سوق الخميس وكعام وسيلين ببلدية الخمس.

جاء ذلك بعد تنسيق بين مديرية أمن مسلاتة ومديرية أمن الخمس، إذ ألقي القبض على المتهمين خلال بيعهما رؤوس أغنام مسروقة من منطقة كعام في سوق مسلاتة الشعبي، حسب بيان «أمن مسلاتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأحيل الجانيان مع المضبوطات إلى مركز شرطة كعام التابع لمديرية أمن الخمس للاختصاص المكاني واستكمال باقي التحقيق، حيث قام قسم البحث الجنائي باستجوابهما، ليعترفا بارتكاب جرائمهما السابقة.

وأفصح المتهمان عن ثلاث جرائم ارتكبوها في منطقة العمامرة، وهي سرقة سيارة في طريق المشروع الزراعي 4 يناير الماضي، وقبلها سرقة سيارة في 26 نوفمبر العام 2018، إضافة إلى السطو على محل مواد غذائية بتاريخ 23 نوفمبر العام 2019.

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