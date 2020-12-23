المشير حفتر يستقبل وفدًا من أعيان ومشايخ سرت

من استقبال المشير حفتر لوفد أعيان ومشايخ سرت، 23 ديسمبر 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة أبو القاسم حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، اليوم الأربعاء، وفدًا من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية بمدينة سرت.



وتمحور اللقاء حول أوضاع مدينة سرت وجهود «القوات المسلحة رفقة الأجهزة الأمنية للحفاظ على استتباب الأمن داخل حدودها»، حسب بيان منشور على صفحة مكتب إعلام القيادة العامة بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن ممثلي الوفد أشادوا بـ«جهود القيادة العامة وسعيها المستمر للاستماع لكل القبائل الليبية ولكل مكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية، والعمل على حل كل الإشكاليات، والوقوف على كل الأحداث بشكل مستمر من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر».



بدوره أكد المشير حفتر «أهمية دور القبائل الليبية الشريفة كافة، التي اعتبرها الداعم الأساس للقوات المسلحة العربية الليبية منذ بداية عملية الكرامة، التي أعيد فيها بناء أركان الجيش الوطني وتأسيسه بشكل قوي»، حسب تعبير البيان.

من استقبال المشير حفتر لوفد أعيان ومشايخ سرت، 23 ديسمبر 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)

من استقبال المشير حفتر لوفد أعيان ومشايخ سرت، 23 ديسمبر 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)

من استقبال المشير حفتر لوفد أعيان ومشايخ سرت، 23 ديسمبر 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)

من استقبال المشير حفتر لوفد أعيان ومشايخ سرت، 23 ديسمبر 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)