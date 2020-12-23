ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في ككلة والزاوية الجنوب وغات وجادو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 08:54 صباحا
جانب من المشاركين في ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في ككلة والزاوية الجنوب وغات وجادو، 22 ديسمبر 2020، (بلدية جادو)

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل لدعم المجالس البلدية المنتخبة حديثا في ككلة، والزاوية الجنوب، وغات، وجادو.

وبدأت فعاليات الورشة أمس الثلاثاء، وتستمر اليوم الأربعاء، في أحد فنادق العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ومشاركة خبراء الأمم المتحدة في إدارة ودعم البلديات، حسب بيان بلدية جادو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناقش الورشة عددا من المحاور وهي: «ظروف عمل المجالس البلدية وتحدياتها، ودور وزارة الحكم المحلي في دعم البلديات وتنسيق المساعدات الدولية عبر منظماتها العاملة في ليبيا، والتحديات الرئيسية للمجالس البلدية خلال الولاية من خلال تمثيل المواطن، وكيفية التواصل مع المواطن».

كما تتطرق إلى نوع الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلديات، وذلك عبر تحديد البلديات لاحتياجاتها العاجلة والملحة، والمعوقات للمشاريع المستهدفة ووضع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية اللازمة لها، وتقديم المشروعات مستوفاة بالدراسات المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ وعرض البلديات أهم نقاط القوة ونقاط الضعف بمجالسها، والفرص المتاحة لها، والتهديدات التي قد تعترضها في تنفيذ خططها المستقبلية.

جانب من المشاركين في ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في ككلة والزاوية الجنوب وغات وجادو.
جانب من المشاركين في ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في ككلة والزاوية الجنوب وغات وجادو.
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