44 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الثلاثاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، إضافة إلى أربع حالات من خارجها، إلى جانب 29 حالة شفاء من الفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن 194 تحليلا للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 144 عينة، وإيجابية 44 عينة وأربع عينات من خارج البلدية، إضافة إلى عينتين موجبتين لحالات سابقة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في زليتن إلى 4679 حالة بينها 2488 حالة نشطة، و2076 حالة شفاء، فيما توفي 99 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.