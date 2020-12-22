توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 12:45 مساء
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 212 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ77 حالة، ثم زليتن بـ44 حالة، و30 حالة في بني وليد، و27 حالة في الزاوية المركز، و14 حالة في سرت، 12 حالة في كل من قصر الأخيار والخمس، و11 حالة في غريان، و8 حالات في صبراتة، و6 حالات في الزاوية الغرب، و5 حالات في كل من الجفرة والشاطئ ونالوت، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 4 حالات في كل من أجدابيا وترهونة والقره بوللي، و3 حالات في كل من سبها والرياينة والسبيعة والسائح، وحالتين في كل من المنشية الجميل وطبرق وكاباو وجادو وغدامس، وحالة واحدة في كل من البوانيس والعواتة والكفرة وسوق الجميل امسيحل،

وتماثل للشفاء 544 مصابا، بينهم 416 حالة في طرابلس، و6 حالات في القره بوللي، وحالتان في الخمس، و4 حالات في درج، و26 حالة في مصراتة، و32 حالة في الزاوية المركز، و11 حالة في سبها، و3 حالات في أجدابيا، و29 حالة في زليتن، و15 حالة في صبراتة.

في حين توفي 16 آخرون منهم 5 حالات في طرابلس، و4 حالات في زليتن، وحالة واحدة في كل من الخمس ومصراتة وترهونة ومسلاتة وبني وليد وجنزور والعجيلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إزالة تمثال قائد عسكري من حقبة العبودية في الجنوب الأميركي
ثقافة وفن
كوستا يستفز ملَكات سواريز في أتلتيكو مدريد قبل لقاء سوسييداد
رياضة عالمية
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» بعد موافقة وكالة الأدوية
دولى
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة