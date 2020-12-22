توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وزليتن

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 212 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ77 حالة، ثم زليتن بـ44 حالة، و30 حالة في بني وليد، و27 حالة في الزاوية المركز، و14 حالة في سرت، 12 حالة في كل من قصر الأخيار والخمس، و11 حالة في غريان، و8 حالات في صبراتة، و6 حالات في الزاوية الغرب، و5 حالات في كل من الجفرة والشاطئ ونالوت، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 4 حالات في كل من أجدابيا وترهونة والقره بوللي، و3 حالات في كل من سبها والرياينة والسبيعة والسائح، وحالتين في كل من المنشية الجميل وطبرق وكاباو وجادو وغدامس، وحالة واحدة في كل من البوانيس والعواتة والكفرة وسوق الجميل امسيحل،

وتماثل للشفاء 544 مصابا، بينهم 416 حالة في طرابلس، و6 حالات في القره بوللي، وحالتان في الخمس، و4 حالات في درج، و26 حالة في مصراتة، و32 حالة في الزاوية المركز، و11 حالة في سبها، و3 حالات في أجدابيا، و29 حالة في زليتن، و15 حالة في صبراتة.

في حين توفي 16 آخرون منهم 5 حالات في طرابلس، و4 حالات في زليتن، وحالة واحدة في كل من الخمس ومصراتة وترهونة ومسلاتة وبني وليد وجنزور والعجيلات.