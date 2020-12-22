«تعليم الوفاق»: الدراسة تبدأ 23 يناير.. وعطلة نصف السنة 1 مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 09:55 مساء

اعتمد وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020.


وتراعي الخطة الإطار العام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية الاستشارية، للإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد»، المشكلة بوزارة التعليم، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تعميم الخطة الدراسية كاملة يوم غد، الأربعاء، على جميع الإدارات ومراقبات التعليم.

تفاصيل الخطة الدراسية
وحددت الخطة 23 يناير المقبل موعدا لبداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، والثاني من يناير لعودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس.

فيما تعقد الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الفترة من 17 إلى 29 أبريل المقبل، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل في الفترة من 19 إلى 29 أبريل المقبل.

وتبدأ عطلة نصف السنة لجميع المراحل في الفترة من الأول إلى 13 مايو المقبل، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع السنوات الدراسية منتصف مايو المقبل.

وتعقد اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الفترة من 24 يوليو إلى الخامس من أغسطس، فيما ينتهي العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الخامس في الخامس من أغسطس المقبل.

وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل في الفترة من السابع إلى 19 أغسطس المقبل، فيما تعقد الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 21 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر المقبل.

وتعقد الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة في الفترة من الرابع إلى 16 سبتمبر المقبل، وامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل في الفترة من 11 إلى 23 سبتمبر.

أما امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فتعقد في الفترة من الثاني إلى 28 أكتوبر المقبل، والامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة في الفترة من الرابع إلى 16 سبتمبر المقبل.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من الثاني إلى 14 أكتوبر، وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في الفترة من 16 إلى 28 أكتوبر.

وتبدأ عطلة المعلمين في الفترة من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر المقبل، ويبدأ الاكتتاب العام الدراسي 2021-2022 في الفترة من الخامس من سبتمبر إلى السابع من أكتوبر المقبل.

ويبدأ العام الدراسي 2021-2022 لجميع مراحل التعليم الأساسي وسنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي في 24 أكتوبر المقبل، وبداية العام الدراسي 2021-2022 لطلبة الشهادة الثانوية في 7 نوفمبر 2021.

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