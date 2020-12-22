حكومة الوفاق تقر مقترح إنشاء مجلس المنافسة

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قررت حكومة الوفاق الموافقة على مقترح وزير الاقتصاد المكلف بإنشاء مجلس المنافسة، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الثامن بمقرها بالعاصمة طرابلس.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع إلى مناقشة الجوانب الاقتصادية والجوانب العملية لقرار مجلس إدارة المصرف بتوحيد سعر الصرف والإجراءات المصاحبة المطلوبة من الحكومة، إضافة إلى التطرق إلى رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد.

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)