نورلاند يجدد دعم الولايات المتحدة لأنشطة برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

إحدى طائرات الشحن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

جدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيد دعم الولايات المتحدة أنشطة برنامج التغذية العالمي في ليبيا، واصفا مساعدات البرنامج الإنسانية بـ«الممتازة في ليبيا».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده نورلاند أمس الإثنين، مع المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبدالجابر ونائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، رواد حلبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن الاجتماع خصص «لمناقشة المساعدات الغذائية المهمة التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي للأسر الضعيفة في جميع أنحاء ليبيا».

وأضافت أن السفير نورلاند جدّد خلال الاجتماع «تأكيد دعم الولايات المتحدة برنامج الأغذية العالمي، وخدمات الطيران الحاسمة، التي تقدمها خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية لمجتمع المساعدة الدولي العامل في ليبيا».

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند شارك قلق المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في يبيا سامر عبدالجابر «المتزايد بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على جهود الإغاثة الإنسانية، لا سيما في الجنوب».

ونوهت السفارة بأن «الولايات المتحدة هي أكبر مانح للبرامج العالمية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، حيث أسهمت بمبلغ 3.5 مليار دولار لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم في العام 2020».

وشكر السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الاجتماع، برنامج الأغذية العالمي «على مساعدته الإنسانية الممتازة في ليبيا» وفق سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.