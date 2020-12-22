نورلاند يجدد دعم الولايات المتحدة لأنشطة برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 05:57 مساء
إحدى طائرات الشحن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

جدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيد دعم الولايات المتحدة أنشطة برنامج التغذية العالمي في ليبيا، واصفا مساعدات البرنامج الإنسانية بـ«الممتازة في ليبيا».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده نورلاند أمس الإثنين، مع المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبدالجابر ونائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، رواد حلبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن الاجتماع خصص «لمناقشة المساعدات الغذائية المهمة التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي للأسر الضعيفة في جميع أنحاء ليبيا».

وأضافت أن السفير نورلاند جدّد خلال الاجتماع «تأكيد دعم الولايات المتحدة برنامج الأغذية العالمي، وخدمات الطيران الحاسمة، التي تقدمها خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية لمجتمع المساعدة الدولي العامل في ليبيا».

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند شارك قلق المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في يبيا سامر عبدالجابر «المتزايد بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على جهود الإغاثة الإنسانية، لا سيما في الجنوب».

ونوهت السفارة بأن «الولايات المتحدة هي أكبر مانح للبرامج العالمية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، حيث أسهمت بمبلغ 3.5 مليار دولار لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم في العام 2020».

وشكر السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الاجتماع، برنامج الأغذية العالمي «على مساعدته الإنسانية الممتازة في ليبيا» وفق سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
المرتبات والدعم يستحوذان على نحو 80% من النفقات خلال 11 شهرا
ليبيا
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية الملك السنوسي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة