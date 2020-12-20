الحداد يلتقي الملحق العسكري التركي السابق

الحداد خلال لقائه الملحق العسكري التركي السابق لدى ليبيا. (صفحة الجيش الليبي)

التقى رئيس «الأركان العامة للجيش لليبي» التابعة لحكومة الوفاق، الفريق أول ركن محمد الحداد بمكتبه صباح اليوم الأحد، الملحق العسكري التركي السابق لدى ليبيا، لمناسبة انتهاء فترة مهام عمل الأخير.



كما شارك في اللقاء الملحق العسكري الجديد لتركيا في ليبيا، وخلاله تبادل الطرفان «الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين»، حسب صفحة «الجيش الليبي» على موقع «فيسبوك».



ووجه الحداد «الشكر والتقدير للملحق العسكري السابق على ما قام به من جهد أثناء فترة عمله في ليبيا، متمنياً له دوام التوفيق، كما هنأ الملحق العسكري الجديد بمناسبة استلام مهام عمله مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها».

الحداد خلال لقائه الملحق العسكري التركي السابق لدى ليبيا. (صفحة الجيش الليبي)