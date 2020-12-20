«داخلية الوفاق»: صيانة معهد تدريب الشرطة بالعزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 12:08 صباحا
مقر معهد تدريب الشرطة في العزيزية قبل بدء صيانته. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السبت، تسليم مقر معهد تدريب الشرطة بالعزيزية إلى رئيس قسم المشروعات بمديرية أمن الجفارة تمهيدا للبدء في صيانته.

وقالت الشركة إنه بناءا على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل «لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية»، جرى تسليم المعهد السبت من قبل مدير أمن الجفارة ورئيس اللجنة العميد عبد الناصر الطيف إلى رئيس قسم المشروعات بالمديرية.

وأضافت: «تأتي هذه الخطوة للبدء فى صيانة وتجهيز المقر بشكل متكامل، فيما أكد العميد الطيف علي ضرورة الإسراع في إجراءات الصيانة، على أن تكون وفق مواصفات على المستوى المطلوب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
آلاف المتظاهرين الغاضبين في السودان في الذكرى الثانية للانتفاضة
عربى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية «مستقرة» وفحوصه «مطمئنة»
دولى
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
ضوء أخضر أميركي للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»
دولى
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
دراسة: «كورونا» مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
دولى
الأهلي بنغازي يتحدى الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لمة خوت».. إعادة اكتشاف سحر الصحراء الليبية