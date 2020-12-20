«داخلية الوفاق»: صيانة معهد تدريب الشرطة بالعزيزية

مقر معهد تدريب الشرطة في العزيزية قبل بدء صيانته. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السبت، تسليم مقر معهد تدريب الشرطة بالعزيزية إلى رئيس قسم المشروعات بمديرية أمن الجفارة تمهيدا للبدء في صيانته.



وقالت الشركة إنه بناءا على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل «لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية»، جرى تسليم المعهد السبت من قبل مدير أمن الجفارة ورئيس اللجنة العميد عبد الناصر الطيف إلى رئيس قسم المشروعات بالمديرية.



وأضافت: «تأتي هذه الخطوة للبدء فى صيانة وتجهيز المقر بشكل متكامل، فيما أكد العميد الطيف علي ضرورة الإسراع في إجراءات الصيانة، على أن تكون وفق مواصفات على المستوى المطلوب».