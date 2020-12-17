بالصور.. تخريح دفعة مجندين من لواء مشاة تابع لقوات الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 12:11 صباحا
من مراسم تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. (رئاسة الأركان)

أعلنت قوات حكومة الوفاق، الأربعاء، تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. 

ونوه المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، التابعة لحكومة الوفاق، أن مراسم التخرج جرت «بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد وعدد من القيادات».

وأجرى الحداد زيارة ميدانية للمشروع التدريبي للدفعة الأولى من المجندين باللواء.

من مراسم تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. (رئاسة الأركان)
من مراسم تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. (رئاسة الأركان)
من مراسم تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. (رئاسة الأركان)
من مراسم تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. (رئاسة الأركان)
من مراسم تخريج الدفعة الأولى من المجندين باللواء 25 مشاة بمنطقة بئر الغنم. (رئاسة الأركان)
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