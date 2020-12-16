شركة «روز بارنز» تناقش الاحتياجات التدريبية لمديرية أمن طرابلس

اجتماعات تحضيرية لشركة «روز بارنز» ورئيس مكتب البحث الجنائي، 16 ديسمبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)

احتضن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة مع ممثلين عن شركة «روز بارنز» للتدريب، وعدد من ضباط البحث.



ويأتي الاجتماع تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وبحضور رئيس مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس العميد ناجي الزوبي، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن طرابلس بموقع «فيسبوك».

- مدير أمن طرابلس يبحث مع شركة روز بارنز برنامج تدريب القيادات العليا



واستعرض الاجتماع، الذي يأتي ضمن برنامج وزارة الداخلية الرامي للرفع من كفاءة عناصر الشرطة لا سيما مكون البحث الجنائي، الاحتياجات الخاصة بالدورات وورش العمل التخصصية.



ونهاية أكتوبر، ناقش مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، مع مستشاري شركة «روز بارنز» للتدريب، برنامج تدريب القيادات العليا و«النهج الاستراتيجي لعمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية».

اجتماعات تحضيرية لشركة «روز بارنز» ورئيس مكتب البحث الجنائي، 16 ديسمبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)

اجتماعات تحضيرية لشركة «روز بارنز» ورئيس مكتب البحث الجنائي، 16 ديسمبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)

اجتماعات تحضيرية لشركة «روز بارنز» ورئيس مكتب البحث الجنائي، 16 ديسمبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)