مدير أمن طرابلس يبحث مع شركة روز بارنز برنامج تدريب القيادات العليا

مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، مع مستشاري شركة روز بارنز للتدريب, 28 أكتوبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)

ناقش مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، مع مستشاري شركة روز بارنز للتدريب، برنامج تدريب القيادات العليا و«النهج الاستراتيجي لعمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية».

وبحسب بيان لمديرية أمن طرابلس، فإن اللقاء الذي عقد اليوم، بديوان المديرية، يأتي ضمن برنامج وزارة الداخلية للرفع من كفاءة عناصر الشرطة.

وفي 12 أكتوبر الجاري، طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس بضرورة «تدارك الخلل الموجود داخل مراكز الشرطة بكافة أنواعه، ومحاولة نشر روح التعاون الأمني بين كافة العاملين داخل مراكز الشرطة».

باشاغا يطالب بـ«تدارك الخلل» الموجود داخل مراكز الشرطة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا، حينها مع رؤساء مراكز الشرطة الواقعة في نطاق بلدية طرابلس، بحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للتدريب ونائب مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، مع مستشاري شركة روز بارنز للتدريب, 28 أكتوبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، مع مستشاري شركة روز بارنز للتدريب, 28 أكتوبر 2020. (مديرية أمن طرابلس)