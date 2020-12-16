إجراء امتحانات القبول في الزمالة الليبية بمركز طبرق الطبي

امتحانات القبول في الزمالة الليبية لأطباء مركز طبرق الطبي, 16 ديسمبر 2020. _الإنترنت)

شرع مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق في إجراء امتحانات القبول في الزمالة الليبية تخصص طب الأطفال لأطباء مركز طبرق الطبي.

وقال منسق مجلس التخصصات الطبية طبرق، صلاح السنيني، إن الامتحانات عبارة عن امتحان قبول البورد الليبي لسبعة من الأطباء المتخصصين في قسم الأطفال.

وأضاف السنيني أن الامتحان تحت إشراف وتدريب الدكتورة حواء قريش مشرف تدريب طب الأطفال بمركز تدريب طبرق.

امتحانات القبول في الزمالة الليبية لأطباء مركز طبرق الطبي, 16 ديسمبر 2020. _الإنترنت)

امتحانات القبول في الزمالة الليبية لأطباء مركز طبرق الطبي, 16 ديسمبر 2020. _الإنترنت)

امتحانات القبول في الزمالة الليبية لأطباء مركز طبرق الطبي, 16 ديسمبر 2020. _الإنترنت)