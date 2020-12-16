بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر

الإدارة العامة للبحث الجنائي. (صفحة البحث الجنائي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي اغلاق قضية وفاة شاب تبين خلال التحقيقات أن شقيقة هو قاتله بسبب مشاجرة بينهما حول فتاة وهما في حالة سكر.

وحسب بيان صادر عن الإدارة فقد «بدأت التفاصيل الأولى للقضية بعد ورود محضر جمع استدلال للإدارة العامة للبحث الجنائي محول من النيابة العامة مفتروح بمعرفة مركز شرطة النواقية يتضمن واقعة وفاة شخص يدعي (ف.ع ) من مواليد العام 1997 بعيار ناري»، و«تضمن المحضر التحقيقات الأولية في الواقعة والتي بينها الاستدلال مع من أسعف المتوفي وهو شقيقه يدعي (ر. ع) من مواليد العام 1994».

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وفق تحقيقات القضية، فإن شقيق المتوفي ادعى أن المدني عليه انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه مستخدما بندقية قبل أن يقوم هو بإسعافه للمستشفى. لكن الاستجواب مع الجاني كشف أن مشكلة وقعت مع شقيقه أثناء قيامهما بشرب الخمر، وكانت المشكلة حول فتاة تدعي (ف).

وأشار الجاني إلى أن المجني عليه أطلق عيارا ناريا من بندقية قرب الجاني، فركل الأخير شقيقه برجلة على صدره، وبعد سقوط المجني عليه التقط الجاني بأخذ البندقية وأطلق عيارا ناريا على شقيقه الواقع أرضا ليصيبه في منطقة الصدر، وادعي أنه فارق الحياة انتحارا خلال محاولات إسعاف شقيقه في المستشفى.