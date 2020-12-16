بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 01:33 صباحا
الإدارة العامة للبحث الجنائي. (صفحة البحث الجنائي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي اغلاق قضية وفاة شاب تبين خلال التحقيقات أن شقيقة هو قاتله بسبب مشاجرة بينهما حول فتاة وهما في حالة سكر.

وحسب بيان صادر عن الإدارة فقد «بدأت التفاصيل الأولى للقضية بعد ورود محضر جمع استدلال للإدارة العامة للبحث الجنائي محول من النيابة العامة مفتروح بمعرفة مركز شرطة النواقية يتضمن واقعة وفاة شخص يدعي (ف.ع ) من مواليد العام 1997 بعيار ناري»، و«تضمن المحضر التحقيقات الأولية في الواقعة والتي بينها الاستدلال مع من أسعف المتوفي وهو شقيقه  يدعي (ر. ع) من مواليد العام 1994».

اقرأ أيضا: مديرية أمن بنغازي تعد بكشف تفاصيل جريمة قتل بطريق بحر الصابري

وفق تحقيقات القضية، فإن شقيق المتوفي ادعى أن المدني عليه انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه مستخدما بندقية قبل أن يقوم هو بإسعافه للمستشفى. لكن الاستجواب مع الجاني كشف أن مشكلة وقعت مع شقيقه أثناء قيامهما بشرب الخمر، وكانت المشكلة حول فتاة تدعي (ف).

وأشار الجاني إلى أن المجني عليه أطلق عيارا ناريا من بندقية قرب الجاني، فركل الأخير شقيقه برجلة على صدره، وبعد سقوط المجني عليه التقط الجاني بأخذ البندقية وأطلق عيارا ناريا على شقيقه الواقع أرضا ليصيبه في منطقة الصدر، وادعي أنه فارق الحياة انتحارا خلال محاولات إسعاف شقيقه في المستشفى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش: ميلان عليه التحلي بالشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
زعيم الجمهوريين بـ«الشيوخ الأميركي» يعترف بفوز بايدن ويهنئه
دولى
«رويترز»: إنتاج ليبيا من النفط يرتفع إلى 1.28 مليون برميل يوميا
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
برئاسة وليامز.. 4 ملفات في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية
ليبيا
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
رفع حجز شركات إيطالية على أموال تخص «الدولة الليبية»
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسميا.. الكشف عن أفضل تشكيل في تاريخ كرة القدم