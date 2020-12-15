«داخلية الوفاق» تبحث في ورشة عمل مسار وتنمية وجباية إيراداتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 06:38 مساء
فعاليات ورشة العمل المقامة بفندق «كورنثيا» في طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. (وزارة الداخلية)

انطلقت صباح اليوم، الأحد، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس فعاليات ورشة عمل بعنوان «مسار وتنمية جباية إيرادات وزارة الداخلية ودورها في دعم ميزانية الدولة» التي تنظمها الوزارة برعاية الوزير المفوض فتحي باشاغا.

وحضر افتتاح فعاليات الورشة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، عميد محمد المداغي، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، ومدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية، وعدد من الجهات الرقابية بالدولة، بجانب عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الورشة تهدف «إلى التعريف بأهمية الإيرادات وتحصيلها، كذلك توسيع آفاق المستهدفين من ورشة العمل والوسائل الحديثة في النظم المالية، وكيفية توظيف تقنية المعلومات في المجال المالي وبناء الثقة بين المؤسسات التابعة للقطاع».

وأوضحت أن اليوم الأول للورشة التي تستمر حتى غد الأربعاء، تخللته مناقشة عدد من ورقات العمل والكلمات التي تهدف إلى تطوير المنظومة المالية داخل وزارة الداخلية ودورها في الميزانية العامة للدولة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ورشة العمل التي تستمر على مدى يومي 15 و16 ديسمبر يجري خلالها عرض أوراق عمل ومناقشة التوصيات والنتائج في اليوم الختامي لهذه الورشة.

فعاليات ورشة العمل المقامة بفندق «كورنثيا» في طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. (وزارة الداخلية)
فعاليات ورشة العمل المقامة بفندق «كورنثيا» في طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. (وزارة الداخلية)
فعاليات ورشة العمل المقامة بفندق «كورنثيا» في طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. (وزارة الداخلية)
فعاليات ورشة العمل المقامة بفندق «كورنثيا» في طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. (وزارة الداخلية)
فعاليات ورشة العمل المقامة بفندق «كورنثيا» في طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. (وزارة الداخلية)
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