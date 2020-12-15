ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 10:47 صباحا
مضبوطات عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي في بنغازي، 14 ديسمبر 2020، (وال بنغازي)

قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوقع عناصر الإدارة بالتشكيل بعد إعداد كمين محكم لهم، فعثر بحوزتهم على كيلوغرامين ونصف من مخدر الحشيش و10 زجاجات من الخمر محلية الصنع، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الإثنين.

كما ضبطت معهم نحو 460 قرص «ترامادول»، وبندقية آلية نوع «كلاشينكوف» ومسدس تركي، وسكين عليه آثار حروق يسـتخدم لقطـع المواد المخدرة ومبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات لاستكمال باقي الإجراءات.

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