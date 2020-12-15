الثني يوجه بالإسراع في صرف مكافآت العاملين بمراكز العزل

اجتماع الثني مع عقوب لبحث ملفات في قطاع الصحة، 14 ديسمبر 2020، (الحكومة الموقتة)

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بالإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة جائحة فيروس كورونا «المستجد» في البلديات.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين وزير الصحة، سعد عقوب، حيث اطلع منه على أوضاع دار العجزة والمسنين من الناحية الصحية، وفق بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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كما ناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل المشكلات التي تواجهها، متطرقا إلى مسألة صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي، ونسب إنجاز صيانة مستشفى العيون ومستشفى العقم وعيادة الصابري بنغازي.