مصدر: تصويت في ملتقى الحوار السياسي على نسبة اتخاذ قرار اختيار السلطة التنفيذية

ويليامز خللال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية في جنيف الإثنين. (البعثة الأممية)

قال مصدر مقرب من ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه البعثة الأممية، إن البعثة أجرت تصويتًا هاتفيًا يوم الإثنين بين أعضاء الملتقى على تخفيض نسبة اتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وحسب المصدر، فإن التصويت الذي جرى بين العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء الإثنين كان للمفاضلة بين مقترحين، الأول بإقرار نسبة اتخاذ القرار بتصويت ثلثي الأعضاء، أي 66.67%‎، ما يمثل 50 صوتا، إذا شارك في التصويت كل المشاركين في الحوار والبالغ عددهم 75 شخصا. أما المقترح الثاني بإقرار القرار بنسبة 61%، ما يمثل 46 صوتا، إذا شارك في التصوت كل أعضاء الملتقى.

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ويوم الخميس الماضي، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعا تشاوريا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي للاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدما في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، حسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن قرار إبعاد من تولوا مناصب منذ 2014 فشل بسبب نسبة الـ75% من الأصوات التي كانت مشترطة لتمرير القرار.

وأضاف المصدر أنه سيراعى نسبة «50+1» في الإقليم الواحد للتصويت على مقترحي البعثة الأممية، موضحا أن المقترح الفائز «يتطلب تصويت 20 عضوا من الغرب، و13 عضوا من الشرق، و8 أعضاء من الجنوب، إذا شارك في التصويت الأعضاء الـ75».

واختتم قائلا «ستعتمد النسبة الفائزة للتصويت على الخيارين الثاني والثالث بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وستحدد البعثة موعد التصويت لاحقا».

وفي 15 نوفمبر الماضي، أسفرت الجولة الأولى من ملتقى تونس عن توافق ممثلي الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021. وكانت خارطة الطريق الصادرة عن هذه الجولة ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة.