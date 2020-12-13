القبض على 5 تجار مخدرات داخل مستشفى الخمس التعليمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 01:07 مساء
الخمسة المتهمين بتجارة المخدرات في مستشفى الخمس التعليمي. (داخلية الوفاق).

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، القبض على خمسة أشخاص من تجار المخدرات، يروجون لتجارتهم داخل مستشفى الخمس التعليمي، وذلك بعد مقاومة بالسلاح من المتهمين.

وقالت الوزارة في بيان إن إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تلقت بلاغا مفاده وجود أشخاص يقومون بالاتجار بالمخدرات داخل المستشفى، ثم كلفت وحدة التحري بجمع المعلومات ومراقبة المكان للتأكد من صحة المعلومة.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة، أصدرت التعليمات من قبل مدير إدارة المهام الخاصة بتجهيز قوة لمداهمة المكان وضبط وإحضار الموجودين داخله، إذ قامت القوة بمحاصرة المكان وإلقاء القبض على خمسة أشخاص من تجار المخدرات، الذين قاوموا أفراد القوة بالسلاح أثناء محاولتهم الهروب على متن ثلاث مركبات آلية نوع «تويوتا» إحداها مصفحة.

ومن خلال تفتيش المركبات التي كانوا على متنها عثر بداخلها على كميات من مُخدر الحشيش تُقدر بـ27 قطعة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة الخفيفة والذخائر، ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وفق البيان.

المضبوطات مع الخمسة المتهمين بتجارة المخدرات في مستشفى الخمس التعليمي
المضبوطات مع الخمسة المتهمين بتجارة المخدرات في مستشفى الخمس التعليمي
مضبوطات مع الخمسة المتهمين بتجارة المخدرات في مستشفى الخمس التعليمي. (داخلية الوفاق).
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