«دفاع الوفاق» تشارك في حلقة نقاش حول «أنظمة الصحة العسكرية خلال جائحة كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 03:47 مساء
مشاركة جهاز الطب العسكري في حلقة نقاش حول «أنظمة الصحة العسكرية لدول 5+5 دفاع خلال جائحة كوفيد-19», 12 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)

شاركت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، من خلال جهاز الطب العسكري، في حلقة نقاش عبر الإنترنت حول «أنظمة الصحة العسكرية لدول 5+5 دفاع خلال جائحة كوفيد-19»، والتي نظمتها دولة إيطاليا ممثلة في المدرسة الطبية البيطرية العسكرية، ومركز التدريب الطبي المشترك متعدد الجنسيات.

وأوضحت الوزارة أن الحلقة التي عقدت اليوم تركزت على فرض الحماية الطبية في تجارب الميدان خلال جائحة «كوفيد-19»، والتعاون المدني – العسكري، والإدارة الطبية للمهاجرين للتخفيف من مخاطر الهجرة خلال الجائحة، بحسب بيان للوزارة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومثل جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع كل من نقيب طبيب أيمن بشير المزوغي، وطبيب محمد محمد قريفة.

وشهدت الحلقة تقديم الممثلين الليبيين، عرضا مرئيا لإثراء النقاش في المحور الثالث للندوة.

وأوضحت الوزارة أن هذا النشاط يأتي في إطار مبادرة (5+5) دفاع، وذلك لتبادل الخبرات وتعزيز وتطوير أفضل الممارسات الطبية للصحة العسكرية، في التقليل من تأثير الأزمة العالمية غير المسبوقة لجائحة «كوفيد-19».

مشاركة جهاز الطب العسكري في حلقة نقاش حول «أنظمة الصحة العسكرية لدول 5+5 دفاع خلال جائحة كوفيد-19», 12 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)
مشاركة جهاز الطب العسكري في حلقة نقاش حول «أنظمة الصحة العسكرية لدول 5+5 دفاع خلال جائحة كوفيد-19», 12 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)
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