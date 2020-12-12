بالصور.. شركة الواحة تجهز مجمعا سكنيا للعاملين بحقل الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 12:19 مساء
جانب من أعمال تجهيز المجمع السكني بحقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)

أكدت شركة الواحة للنفط تجهيز مجمع سكني بحقل الظهرة، مشيرة إلى إنجاز جزء مهم من الأعمال المتعلقة بالمجمع، وذلك بهدف تشجيع عودة العاملين.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن المشروع واحد من ضمن المشاريع السكنية التي أقرتها لجنة الإدارة لتأمين أماكن إقامة مناسبة لمستخدمي الحقل، واستمرارا لتنفيذ الخطة المقترحة لإعادة تأهيل البنى التحتية به.

وأوضحت أن العاملين تمكنوا من إتمام عدد كبير من الأعمال المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجمع السكني من توصيلات كهربائية وملحقاتها وتحقيق نسب إنجاز متقدمة جدا مما يعزز عودة العاملين وكذلك وضع الحقل على الإنتاج، وذلك بالتعاون المستمر بين أقسام الصيانة واللحام والكهرباء والتبريد والتكييف.

وأشاد المشرفون على الحقل بجهود العاملين المتميزة والمهنية والتزامهم «رغم الظروف الصعبة، وذلك استكمالا لجهود التطوير للمرافق الإنتاجية والخدمية والارتقاء بأداء شركة الواحة للنفط».

عامل خلال تجهيز المجمع السكني بحقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
خلال تجهيز المجمع السكني بحقل الظهرة. (شركة الواحة للنفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتل يعلن فشله أمام هاميلتون في سباقات فورمولا 1
رياضة عالمية
من المخيمات إلى المجهول.. العراق يعيد نازحي الحرب مع«داعش» إلى مناطقهم
عربى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
سباق شركات الأدوية العالمية يتسارع وأميركا تقترب من إطلاق لقاح فايزر
دولى
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث مع قادة محاور بالمنطقة الغربية آلية «دمج المقاتلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة