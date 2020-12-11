بالصور.. ختام ورشة عمل في طبرق عن عملية فصل الدم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 04:49 مساء
ورشة عمل بمصرف الدم المركزي بطبرق، 11 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

اختتمت بمصرف الدم المركزي بطبرق، ورشة عمل، من قبل مندوبين عن مصرف الدم المركزي بنغازي، والتي استمرت لمدة يومين.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف الدم المركزي طبرق، إن فريق المدربين قدموا من مصرف الدم المركزي بنغازي، لإعطاء ورشة عمل في عملية فصل الدم والعمل بطريقة تنظيمية، تسهم في توفير احتياجات المرضى بمنطقة طبرق والمناطق المجاورة لها.

وأضاف المكتب، أن المدربين هم مسؤولون عن الشؤون العلمية والطبية والجودة في مصرف الدم المركزي بنغازي، وقدموا للعناصر الطبية والطبية المساعدة شروحا وافية عن عملية نقل الدم ومتابعتها حتى تصل للمريض المستحق.

وأثنى مدير عام مصرف الدم المركزي بطبرق السنوسي بالقاسم، على دور مصرف الدم المركزي بنغازي لتعاونه الكبير مع مدينة طبرق.

ورشة عمل بمصرف الدم المركزي بطبرق، 11 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
ورشة عمل بمصرف الدم المركزي بطبرق، 11 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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