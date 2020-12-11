أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا مع رياح باردة

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق الشمال طقسا متقلبا مع رياح باردة، نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط أمطار جيدة، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار جيدة على بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة إلى قوية السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

فرصة لسقوط أمطار جيدة، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.