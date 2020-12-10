«أجوكو» تكرم الموظفين المتقاعدين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق

حفل شركة الخليج العربي لتكريم الموظفين المتقاعدين بمصفاة طبرق وميناء الحريقة. (الإنترنت)

نظمت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» في مدينة طبرق، اليوم الخميس، حفلا لتكريم الموظفين المتقاعدين من العاملين بميناء مرسى الحريقة ومصفاة طبرق النفطية للعام 2020 من منطقة طبرق وما حولها.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بميناء الحريقة النفطي التابع للشركة، رئيس لجنة إدارة الشركة، فضل الله أحتيتة، وأعضاء لجنة الإدارة، أشرف العبار وعبدالمطلب صالح آدم وأبوبكر عامر، ومديرو الإدارات المختصة بالشركة ومراقب ميناء الحريق النفطي ومصفاة طبرق، رجب سحنون، وعضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، عبدالكريم بوطابونة، ومنسقو ورؤساء الأقسام ومشرفو الوحدات وعدد من مستخدمي ميناء الحريقة ومصفاة طبرق.

وقال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، فضل الله عيسى أحتيتة، في كلمته بالمناسبة: «إن تكريم الشركة لأبنائها هذا العام يأتي متزامنا مع الذكرى التاسعة والأربعين لتأميم شركة (BP) البريطانية وإنشاء شركة نفط وطنية والتي أثبتت كفاءتها وقدرتها وتحدي الصعاب والمشاكل بفضل أبنائها أنتم والذين سبقوكم بالتقاعد خلال السنوات الماضية».

وحيا أحتيتة بالمناسبة الموظفين المتقاعدين، مؤكدا أنهم «يستحقون كل تقدير وتكريم على ما بذلوه من جهد وعرق خلال سنوات عملهم»، متمنيا لهم التوفيق.

وقدم رئيس لجنة إدارة شركة الخليج وأعضاء لجنة إدارة الشركة في نهاية الحفل شهادات ودروع تكريم وهدايا للموظفين المتقاعدين، تكريما لعطائهم طوال فترة عملهم بالشركة. والتقطت صور تذكارية للجنة الإدارة مع المتقاعدين.

حفل شركة الخليج العربي لتكريم الموظفين المتقاعدين بمصفاة طبرق وميناء الحريقة. (الإنترنت)

حفل شركة الخليج العربي لتكريم الموظفين المتقاعدين بمصفاة طبرق وميناء الحريقة. (الإنترنت)