برلمانية صقلية تتهم الحكومة الإيطالية بالفشل في قضية الصيادين المحتجزين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 10:41 مساء
عضو مجلس النواب من حزب «فورتسا إيتاليا»، ماتيلدي سيراكوزانو. (آكي)

اتهمت برلمانية صقلية، حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في العاصمة روما بالفشل في قضية الصيادين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ أوائل سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الأربعاء.

وقالت البرلمانية الإيطالية المعارضة عضو مجلس النواب من حزب «فورتسا إيتاليا»، ماتيلدي سيراكوزانو إن «18 شخصًا يتعرضون للاحتجاز بشكل غير قانوني في ليبيا منذ 100 يوم، ولم تتمكن الحكومة الإيطالية من إيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة للغاية».

وأضافت سيراكوزانو أنه «منذ 100 يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول ماتزارا ديل فاللو ليالي لا تنتهي»، معتبرة أنه «من غير المقبول حقا أن يفشل رئيس الوزراء (جوزيبي) كونتي ووزير الخارجية (لويغي) دي مايو في رفع صوت إيطاليا دوليا».

كما رأت البرلمانية الصقلية المعارضة أنه «من السخف أن الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض التعليقات الخجولة، لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية». لافتة إلى أنه «لا توجد مبررات مقنعة لهذا الفعل»، حسب «آكي».

وذكرت البرلمانية الصقلية، أن «الجميع خاسر في هذه اللعبة، في قصر الحكومة (كيجي)، كما يخسرون وبشكل مثير، في بروكسل وستراسبورغ»، مؤكدة أن «(فورتسا إيتاليا) لن يكل أبدًا من المطالبة بالعدالة والحرية لمواطنينا، ولن يتعب أبدًا من إبداء التضامن مع أقارب المحتجزين».

وخلصت سيراكوزانو بالدعوة إلى «موقف كبرياء من جانب الطبقة السياسية»، لأنه «ليس من المفهوم في بلادنا هذه، أن نشهد قبولا سلبيا بإذلال من هذا النوع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يسجل إنجازًا تاريخيًّا في تعادل ليفربول مع ميتيلاند بدوري الأبطال
رياضة عالمية
المنتخب الوطني للشباب يتفوق وديا على فريق الأنوار
رياضة محلية
ماذا قال رونالدو عن علاقته بميسي بعد فوز يوفنتوس على برشلونة في دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
زيدان وريال مدريد.. مباراة حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
5 ليبيين في بطولة براميدز للرماية بالمسدس عبر الإنترنت
رياضة محلية
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء
طب وصحة
القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بمزيد من الشفافية في قضية اغتيال خاشقجي
دولى
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
اعتماد مهرجان أوسكار لجوائز كرة القدم الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات رغم الجائحة