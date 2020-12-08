«حادثة أوباري».. الأمم المتحدة «قلقة» وتعلق على «تقارير» انتهاك وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 09:20 صباحا
علم منظمة الأمم المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الأمم المتحدة أنها تنظر في تقارير «مقلقة» قادمة من ليبيا، داعية الأطراف المتحاربة على الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار؛ لضمان نجاح الحوار السياسي الجاري.

وقال الناطق باسم المنظمة ستيفان دوجاريك: «لقد اطلعنا على تقارير مثيرة للقلق، ونحث الأطراف الليبية، ومن لهم نفوذ عليهم، على ضمان استمرار وقف الأعمال العدائية»، وفق بيان صحفي نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس الإثنين.

وعلق المسؤول الأممي على المسارات الخاصة بالحوار السياسي الليبي، قائلا إنها «تتقدم بشكل جيد»، دون أن يتطرق إلى التقارير التي تفيد برفع جاهزية قوات القيادة العامة، مردفا إن المنظمة الأممية «ليس لديها أي تأكيد على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار».

«حادثة أوباري»
النداء الأممي الجديد لأطراف الصراع يأتي على خلفية اتهام قوات حكومة الوفاق قوات القيادة العامة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في أوباري، حيث هدد وزير الدفاع بالحكومة صلاح النمروش، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.

بينما قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن ما جرى الأحد الماضي في منطقة أوباري «لم يكن عملية عسكرية جديدة»، مضيفا أن ما حدث في معسكري تيندي في أوباري جنوب غرب البلاد كان «سوء فهم بسيط ما بين الضباط الموجودين في هذا المعسكر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
الجزائر: كشف أثري للأبجدية الليبية القديمة يعود لما قبل الوجود الروماني
ليبيا
نادر كارة يكشف عن الخلل الرئيسي في كرة القدم الليبية
رياضة محلية
تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تسرق هواء الليبيين «تقرير»
ليبيا
النصر يغادر دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية
تمديد حظر التجول في تونس حتى نهاية العام للحد من تفشي «كوفيد-19»
دولى
اتهامات للبنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق بين الأثرياء والفقراء
اقتصاد
«فرانس برس»: «كورونا» يخلّف أزمة أطفال جوعى في الولايات المتحدة
اقتصاد
Adrenaline Lite feat Tchiggy - ادرينالين لايت مع تشيغي
فيديو
بريطانيا تطرح لقاح «فايزر-بيونتيك» خلال الأسبوع الجاري
اقتصاد
بيان من البعثة الأممية بعد التصويت على مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المكسرات تقي من أمراض القلب والسرطان